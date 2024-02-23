نجم الأهلي السابق يكشف سبب تراجع مستوى عبدالله السعيد

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد سيتألق في مركزه الأصلي مع الزمالك ومن الصعب عليه أن يقوم بالأدوار الدفاعية، مشيرا إلى أن الأفضل للاعب التواجد في المناطق الهجومية دائمًا وعدم العودة لمساندة الخط الخلفي.

وقال سيد معوض في تصريحات تلفزيونية: "عبدالله السعيد دائمًا يجيد التحركات وبعيد عن الالتحامات وهذه أبرز مزاياه، ومن الصعب الاعتماد عليه في الجانب الدفاعي، والازمة في صفقات الزمالك تكمن انها كلها تمت في مراكز محدودة، وهناك مدربين كثيرين لا تعتمد على مركز 10 في الملعب".

يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها السادسة مساء الاحد المقبل باستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

