اضبط التردد | قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وميدياما

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني، في المباراة التي يستضيفها ملعب "بابا يارا" بالجولة الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قناة الجزائرية الأرضية علي نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية.

بالتحديد قناة Bein sports HD 6.

تردد قناة Bein sports HD 6

التردد: 11056.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه النادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني على ملعب الأخير في الجولة قبل الأخيرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "بابا يارا" بمدينة كوماسي الغانية.



ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

الأهلي المصري برصيد 6 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري برصيد 5 نقاط.

يانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط.

ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.