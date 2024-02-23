قرار جديد من ادارة الزمالك بخصوص الصفقات الجديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قام بوضع حد مالي للتعاقدات الجديدة التي حدثت خلال الفترة الشتوية الماضية.

قال شبانة فى تصريحات تلفزيونية "، تم تقسيم الصفقات الجديدة إلى فئات الأولى 12 مليون، والثانية 10 مليون، والثالثة 6 مليون جنيه، بجانب بنود خاصة بنسبة المشاركات وتحقيق البطولات.

وأضاف "قد يحدث بعض الاستثناءات الخاصة في ملف تجديد عقود بعض اللاعبين مثل شيكابالا أو زيزو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبوسليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.