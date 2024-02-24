طريقة عمل كيش بالبف بيستري| جديدة وغير تقليدية

كيش بالبف بيستري من الأكلات الغير تقليدية ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي، فقدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيش بالبف بيستري.

مقادير كيش بالبف بيستري

بف بيستري

الحشوه

١ ملعقه كبيره زبده

١ ملعقه صغيره زيت

١ بصل

٣ كوب مشروم

كوب ونصف كريمه

نصف كوب حليب

٢ بيض

ملح و فلفل

رشه جوزه الطيب

طماطم شيري

ربع كوب ريحان طازج

١ كوب جبن امنتال

١ كوب جبن تشدر



طريقة تحضير كيش بالبف بيستري



في وعاء على النار نضع البصل مع الزيت و الزبدة و نقلبه ليذبل ثم نضيف شرائح المشروم و نقلب حتى يذبل نرفعه عن النار

مفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق و ثم نضع العجين بقالب الفرن و نضع خليط المشروم و الطماطم شيري

نخلط الكريمة و الحليب مع البيض، الريحان و الاجبان جيدا نتبل بملح، فلفل و جوزة الطيب و نسكبهم فوق خليط المشروم في القالب

ندخل الكيس على الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضج تقريبا ٢٥ دقيقة و يقدم بالهنا والشفا