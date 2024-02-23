نشر التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية في قصور الثقافة بالأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى المعد برعاية وزارة الثقافة.

وفى السياق نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "نشر التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية" تناول خلالها د. محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقدم عرضا تقديميًا عن الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، استعرض خلاله الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي وكذلك الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية المختلفة وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وحصول أفراد المجتمع عليها.

استعرض الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التعريف بسجل الضمانات المنقولة ودوره في زيادة فرص الحصول على التمويل.

وضمن فعاليات قصر ثقافة الأقصر وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.