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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأهرام الكندية تنظم "يوم في حب مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

نظمت  جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور أيمن نور الدين، زيارة لطلاب الجامعة من مختلف الكليات العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "يوم في حب مصر" في إطار حرص الجامعة على تعريف الشباب بالمشروعات القومية التي تقوم به الدولة المصرية، تحت رعاية وبحضور المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندسة زينب سليمان، نائب رئيس الجهاز.

وشملت الزيارة جولة تعريفية للبرج الأيقوني، ناطحة السحاب الأعلى في القارة الأفريقية، في حي المال والأعمال، بجانب مباني مؤسسات الدولة بالحي الحكومي، بالإضافة إلى مدينة الثقافة والفنون والنهر الأخضر أهم معالم العاصمة الإدارية وهو أكبر متنزه في العالم صديق للبيئة بطول 35 كم، حيث أشاد الطلاب بعظمة الانشاءات التي خططت ونفذت بأيدي مصرية.

 

وكان قد وقعت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور أيمن نور الدين، مذكرة تفاهم مع جامعة جامعة بيلاروس الطبية الحكومية، عبر تقنية الفيديو، لتعزيز سبل التعاون بين الجامعتين وبالأخص كليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، تحت رعاية السفير سيرجي تيرتنتييف، سفير دولة بلاروس بالقاهرة وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ووقع الاتفافية من الجانب البلاروسي، الدكتور سيرجي روبينيكوفيش، رئيس جامعة بلاروس الطبية، والدكتور فاسيلي رودنوك، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بحضور الدكتورة وجدان لطفي، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الأهرام الكندية وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور أيمن نور الدين على أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في طريق إنشاء الكليات الطبية الجديدة بجامعة الأهرام الكندية وعلى رأسها كلية الطب البشري وكلية التمريض وكلية العلوم الطبية التطبيقية، لضمان جودة الخدمة التعليمية المقدمة بتلك الكليات في إطار السعي لبدء الدراسة بها العام المقبل، بجانب تعزيز التبادل الطلابي والاكاديمي مع كليات القطاع الطبي وربطها بكبرى الجامعات الاجنبية، ضمن استراتجية الجامعة للتحول إلى الجيل الرابع.

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