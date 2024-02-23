بايدن: معاناة الفلسطينين سببها حماس وليس إسرائيل

كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، زاعما أن الشعب الفلسطيني "يعاني نتيجة إرهاب حماس" وأن حماس لا تمثل "الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين".

جدير بالذكر، أن موقع أكسيوس الإخباري، قال إن بريت ماكجورك، مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، حث إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات باريس المقبلة بشأن تبادل المحتجزين مع حماس، مشيراً إلى تقدم في مفاوضات الوسطاء مع الحركة.

ونقل أكسيوس عن ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة أنه أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن “إدارة بايدن تعتقد أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق بسبب الظروف الرهيبة التي يحتجز فيها الأسرى، ولأن شهر رمضان بات على مقربة”.

وقال ماكغورك أيضاً إنه من أجل إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، “ينبغي لإسرائيل إرسال وفد إلى المحادثات في باريس والشروع في التفاوض بنشاط”.