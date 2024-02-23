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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مات في حضنه.. مصرع طفل وإصابة والده بالعياط

صدى البلد


كلفت جهات التحقيق بالجيزة، أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول مصرع طفل وإصابة والده فى حادث دارجة نارية بالعياط، وانتدبت مفتش الصحة لإجراء الصفة التشريحية للطفل المتوفى واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين. 

 

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وعلى الفور انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص مصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات وإصابة والده بكسور في حادث دراجة نارية نقل على إثرها للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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