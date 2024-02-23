عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المديرة الإقليمية بالبنك الدولي: شراكة مع مصر لتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة البنك الدولي برئاسة ميسكريم برهانى Meskerem Berhane المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة آخر مستجدات أنشطة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية والتحليل القطري للبيئة ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفافيات متعددة الأطراف والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وعدد من قيادات الوزارة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، سواء في ملف البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وأيضا المناخ، من خلال تعاون ممتد ومتنامي على مدار السنوات الأخيرة، نقتطف إحدى بشائر ثماره حاليا وهي البدء الفعلي في تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المخلفات، الذي فيه يتحقق حلم بناء مدينة متكاملة لإدارة كافة أنواع المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، من أكبر المشروعات المنفذة حاليا، يضم العديد من الشركاء، مشيرة إلى وحرصها على متابعة مستجدات المشروع أولا بأول مع مختلف الشركاء، في مختلف مكونات المشروع، تسريع الاستفادة من التمويل الإضافي المقدم من مرفق البيئة العالمية بقيمة  ٩.١ مليون دولار لمكون المخلفات الطبية والإلكترونية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى اعتزازها بالتعاون مع البنك في برنامج تمويل سياسات التنمية وفي المرحلة الثالثة منه، باعتباره برنامجا يساهم به البنك في مساعدة الدول على تلبية متطلبات تمويل التنمية الفعلية أو المتوقع لها، وفيما يخص تقرير التحليل القطري للبيئة، والذي يعد وثيقة تقييم للبيئة على مدار ١٠ سنوات في عدد من القطاعات، واعربت سيادتها عن تطلعها لرصد الجهود الحثيثة المبذولة مؤخرا، ومنها إجراءات تطوير المحميات الطبيعية وآلية التمويل المستدامة لها في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وجهود الحكومة في الشق المؤسسي لملف المناخ كاطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ ووضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا التركيز على جهود صون التنوع البيولوجي.

وأضافت أنه انطلاقا من مبدأ أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أساس للعمل البيئي، إلى جانب تسليط الضوء على دور مصر كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي من خلال استضافة مؤتمرين كبيرين في وقت متقارب، وهما مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، مما يعكس حجم الالتزام الذي تقدمه مصر في تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والعالمية وجهودها فيما يخص البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي.

من جانبها، أشادت ميسكرم برهانى المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة العميقة بين البنك ومصر، في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، والقيام بدور رائد في أجندة المناخ عالميا، ونسعى للبناء عليه في تنفيذ أجندة القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لأرصدة الكربون، بهدف البحث عن أفضل الممارسات التي تساعد الدول على بناء الأنظمة الخاصة بها في هذا المجال، ودراسة الإجراءات الخاصة بدخول القطاع الخاص سوق الكربون في تنفيذ اجندته الخاصة بالبيئة، والتعاون الحالي مع مصر فيما يخص مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتطبيق على عدد من القطاعات كالمخلفات والنقل، مشيدة بجهود وزيرة البيئة وحرصها على في التسريع من وتيرة عمل المشروع ليترجم في إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

c881aeb0-a233-458d-ae10-6783fa21b795
c881aeb0-a233-458d-ae10-6783fa21b795
172d5c4e-c26b-4269-ac53-1b2e70885b24
172d5c4e-c26b-4269-ac53-1b2e70885b24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام ميدياما

أرخص نيسان صني أوتوماتيك في مصر.. عرض مش هيتكرر تاني

محكوم عليها بالفشل.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة

مناورة مفضوحة.. الخارجية الفلسطينية ترفض بشدة "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"

بث مباشر.. شعائر الجمعة الثانية من شعبان بالحرمين المكي والمدني الشريفين

دعاء ليلة النصف من شعبان.. مشروع ولا حرج فيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ