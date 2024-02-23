افتتاح أول مستشفى لعلاج الكيوي المهددة بالانقراض في نيوزيلندا

افتتحت نيوزيلندا أول مستشفى لها اليوم الجمعة مخصص حصريًا لطيور الكيوي المستوطنة، وكان أول مريض فيها كتكوتًا يُدعى "سبلاش" سقط في حمام السباحة.

وبعد تعرضه للخطر، تزايدت أعداد هذا الطائر طويل المنقار، مما دفع إلى افتتاح مستشفى بيطري مخصص لهذا النوع في كيريكيري، على بعد ثلاث ساعات بالسيارة شمال مدينة أوكلاند.

وقالت وزارة الحفاظ على البيئة إن هذا هو المستشفى الأول من نوعه في نيوزيلندا. وتم بناء مركز إعادة التأهيل من قبل شركة كيوي كوست في منطقة نورثلاند في الدولة الواقعة على المحيط الهادئ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10000 كيوي بني.

ويعيش نحو 26 ألف كيوي بني في البرية في نيوزيلندا، أي أكثر بحوالي 1000 كيوي عما كان عليه في عام 2008، عندما كانت تعتبر من الأنواع المعرضة للخطر. لم تعد هذه الأنواع مهددة بالانقراض، وذلك بفضل جمعيات حماية الطيور التي تقضي على الحيوانات المفترسة مثل القوارض.

كما تم تدريب أصحاب الكلاب في نيوزيلندا لتعليم حيواناتهم الأليفة عدم مهاجمة الطيور التي لا تطير.