6 شروط لـ المتقدم للقيد بنقابة الإعلاميين .. تفاصيل

تضمن قانون نقابة الإعلاميين، عدة إجراءات واجب توفرها لكل من يرغب للقيد بالنقابة، كما أوضح القانون طرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة.

ونص القانون في المادة 7 منه على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتي :

1- أن يكون مصرياً.

2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.

لايفوتك ||

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

6-ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.