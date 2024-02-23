موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

يترقب طلاب الجامعات موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية، حيث أكد وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور على الالتزام بمواعيد الامتحانات وفقًا للخريطة المعتمدة.

وقال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تجري المحاضرات بانتظام وملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدارسي الثاني، لافتا إلى أنه سوف يتم اعلان جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني عبر كل منصات التواصل للكلية في نهاية شهر مارس.

وأكد وكيل زراعة عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد ،أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثاني تعقد حضوريا بالكلية، لافتا إلى أن الامتحان يعقد بنظام البابل شيت مع وجود سؤال مقالى أو أكثر حسب رغبة أستاذ المادة اذ يتاح له وضع أكثر من سؤال مقالى بالامتحان حسب طبيعة الدراسة فى كل مادة.

من جانبها قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الامتحانات سوف تبدأ في الميعاد المحدد لها مسبقًا مع بداية الأسبوع السابع من التيرم، مشيرة إلى أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأكدت استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحتزازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال، لافتة إلى أن الامتحانات تتم بشكلها المعتاد حيث إن الامتحان يجرى فى شكل مقالي لمدة 70 دقيقة داخل قاعات التدريس، باتخاذ كافة الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر .