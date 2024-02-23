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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقوبات قاسية في حالات الغش بالامتحانات الجامعية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي وسف يتم اعتمادها خلال شهر مارس.

عقوبة محاولة الغش لطلاب جامعة عين شمس
 

وشددت الدكتورة حنان كامل، علي عدم اصطحاب التليفيون المحمول وأي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحان وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تحويل الطالب الشئون القانونية .
 

وأشارت، إلي بعض التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب خلال فترة الامتحانات وهي كالآتي:

التأكد من كتابة ورقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس علي ورقة الاجابة وكذلك ورقة الاسئلة هي مسؤلية الطالب شخصيا.

عدم تداول الأدوات الكتابية في الامتحانات .

وأكدت عميدة اداب عين شمس، أن أي طالب يقوم بمحاولةغش يحول فورا للشئون القانوينة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده دون أي تهاون لعقوبة تصل للفصل.

واوضحت، أن الاختبارات ستعقد في القاعات والمدرجات مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما أنه ستعقد على فترات لتجنب أي زحام أو تكدس .

وتابعت، أن الخريطة الزمنية للعام الجامعي واللوائح تنص على عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني " الميد تيرم" في الأسبوع السابع والثامن من انطلاق العام الدراسي، وبالتالي من المقرر أن تبدأ الاختبارات في كلية الاداب بداية من شهر نهاية الشهر القادم .

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