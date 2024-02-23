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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التصويت لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بمطروح

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بمطروح

أعلن المهندس خالد عبد الله عيسى- رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، اليوم الجمعة انطلاق انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وانتخابات الشعب العامة.

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ودعا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة في الانتخابات واختيار من يمثلهم بكل نزاهة وشفافية وانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وانتخابات الشعب العامة.

وأكد المهندس محمد الرياش رئيس لجنة الانتخابات أن الانتخابات بدأت صباح اليوم الجمعة منذ الساعة العاشرة صباحا وتمتد حتى السابعة مساء، مشيرا لحسم شعبتي كهرباء، ونووي وكيمياء بالتزكية، متمنيا للجميع دوام التقدم والازدهار.

وأوضح أن الانتخابات تأتي على النحو التالي:
نقابة فرعية:
عدد ٢ مدني، وعدد ٢ ميكانيكا
الشعب العامة:
مدني: عدد ٥ فوق السن، وعدد ٢ تحت السن
عمارة: عدد ٥ فوق السن، وعدد ٢ تحت السن
كهرباء: عدد ٥ فوق السن، وعدد ٢ تحت السن
ميكانيكا: عدد ٥ فوق السن، وعدد ٢ تحت السن
تعدين وبترول وفلزات:
عدد ٣ فوق السن، وعدد ٢ تحت السن
الكيمائية والنووية:
عدد ٣ فوق السن، وعدد ٢ تحت السن
صناعة الغزل والنسيج:
عدد ٣ فوق السن، وعدد ٢ تحت السن.

انتخابات نقابة المهندسين بمطروح 
انتخابات نقابة المهندسين بمطروح 
انتخابات نقابة المهندسين بمطروح 
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