دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء من المشتقات النفطية خلال عام

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده لاتزال تستورد المشتقات النفطية - وهي سياسة كانت قائمة لطيلة عقود - رغم إنتاج العراق لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا.

جاء ذلك خلال خلال احتفالية افتتاح مصفى الشمال في بيجي، حيث قال: نقف بإجلال واحترام، للشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض وحرروا المصفى من عصابات داعش.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: مع هذا المنجز نحن نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل.

وأتم: زرنا هذا المصفى في مايو 2023، للاطلاع على واقعه والوقوف على المعدات والمكائن المسترجعة، التي جاءت بمبادرة من المواطن باران أحمد يونس وبتعاون من قبل حكومة إقليم كردستان العراق.