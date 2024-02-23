آثار الدمار على مخيم الشابورة المكتظ في رفح

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في مخيم الشابورة المكتظ في رفح، وآثار الدمار.

واستهدفت صواريخ إسرائيلية مسجد الفاروق في مخيم الشابورة المكتظ، مما أسفر عن مقتل 4 على الأقل.

ويظهر الفيديو مشاهد الدمار التي حلت بالمخيم الواقع في رفح جنوب القطاع.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاور القتال في غزة.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية خاصة كانت تتمركز بأحد المنازل في حي الأمل، غربي خان يونس، بقذيفة "تي جي بي"، مضادة للتحصينات، واشتبكوا مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.