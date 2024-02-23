عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلومات الوزراء يستعرض كتاب "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة"

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حلقة جديدة من سلسلة "موعد مع المؤلف"، مع الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، تحدث فيها عن كتابه الصادر حديثا "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة"، والذي شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024. 

وتحدث الكاتب في الحلقة عن مشروع كتابه، حيث أشار إلى أنه يوثق لقضية حدث انفصال الجنوب في 2011، وذلك بالبحث في أوراق التاريخ عن أصل وجذور قضية الجنوب منذ تأسيس الدولة السودانية في عهد محمد علي، وتطورها على مرّ الأنظمة التي حكمت السودان، ثم يقدم الكتاب شهادات خاصة عن حدث انفصال الجنوب من رموز النخبة السودانية، مثل حسن الترابي والصادق المهدي وإبراهيم الغندور وزير الخارجية الأسبق، وعدد من قادة الجنوب مثل جيمس وان إيجا النائب الأول لرئيس جنوب السودان، وجيمس هوث ماي قائد الجيش الشعبي  وقت الانفصال، وبرنابا بنجامين وزير شؤون الرئاسة السابق، وأيضا من شخصيات دولية عاصرت حدث انفصال الجنوب مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ووزير الخارجية الأمريكي الاسبق جون كيري، والنجم العالمي جورج كلوني، وكوفي أنان سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق.

واعتبر الكاتب أحمد إمبابي أن أهمية الكتاب في هذا التوقيت تحديدا، كونه يقدم واحدا من دروس الماضي في السودان للحاضر حاليا، حتى لا تعيد النخبة السودانية المسببات التي أدت لانفصال الجنوب أهمها غياب الإندماج الوطني، خصوصا في ظل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان في الفترة الحالية بسبب كثرة الانقسامات والخلافات بين نخبته السياسية والحاكمة وغياب التوافق منذ ثورة ديسمبر 2019، والإطاحة بنظام عمر البشير.

والكاتب الصحفي أحمد إمبابي، باحث متخصص في ملف السودان والسياسة الأفريقية، نشر له عدد من الأوراق البحثية في عدد من الإصدارات البحثية، وقام بتغطية استفتاء تقرير مصير جنوب السودان يناير 2011، وحاليا باحث ماجستير بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر، أن سلسلة "موعد مع المؤلف"، تشرف عليها د. خديجة عرفة، رئيس محور التواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهي سلسلة من الحلقات يقدمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع نخبة كبيرة وواسعة من الكتاب والمؤلفين في مختلف المجالات، وشارك فيها كبار الشخصيات المجتمعية، من بينهم الفنانة إسعاد يونس والدكتور زاهي حواس والدكتور وسيم السيسي  والدكتور أحمد زايد والكاتب عمر طاهر.

لينك الحلقة:
https://www.youtube.com/watch?v=AzxfU8XUrDQ&t=2s
https://2u.pw/kRGgH7Q

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

ترشيحاتنا

دعاء الأيام البيض لشهر شعبان .. ردده يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

خطوة تقلب الموازين.. خطة ليفربول لتمديد عقد محمد صلاح.. تفاصيل

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لعام 2023-2024.. الخريطة الزمنية

مصرع شقيقتين دهسا أسفل سيارة أعلى كوبري ميدان لبنان

3 مليون دولار.. بن رمضان يقترب من الأهلي وهذا موعد إعلان الصفقة

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان مطاوع

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ