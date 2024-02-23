معلومات الوزراء يستعرض كتاب "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حلقة جديدة من سلسلة "موعد مع المؤلف"، مع الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، تحدث فيها عن كتابه الصادر حديثا "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة"، والذي شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024.

وتحدث الكاتب في الحلقة عن مشروع كتابه، حيث أشار إلى أنه يوثق لقضية حدث انفصال الجنوب في 2011، وذلك بالبحث في أوراق التاريخ عن أصل وجذور قضية الجنوب منذ تأسيس الدولة السودانية في عهد محمد علي، وتطورها على مرّ الأنظمة التي حكمت السودان، ثم يقدم الكتاب شهادات خاصة عن حدث انفصال الجنوب من رموز النخبة السودانية، مثل حسن الترابي والصادق المهدي وإبراهيم الغندور وزير الخارجية الأسبق، وعدد من قادة الجنوب مثل جيمس وان إيجا النائب الأول لرئيس جنوب السودان، وجيمس هوث ماي قائد الجيش الشعبي وقت الانفصال، وبرنابا بنجامين وزير شؤون الرئاسة السابق، وأيضا من شخصيات دولية عاصرت حدث انفصال الجنوب مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ووزير الخارجية الأمريكي الاسبق جون كيري، والنجم العالمي جورج كلوني، وكوفي أنان سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق.

واعتبر الكاتب أحمد إمبابي أن أهمية الكتاب في هذا التوقيت تحديدا، كونه يقدم واحدا من دروس الماضي في السودان للحاضر حاليا، حتى لا تعيد النخبة السودانية المسببات التي أدت لانفصال الجنوب أهمها غياب الإندماج الوطني، خصوصا في ظل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان في الفترة الحالية بسبب كثرة الانقسامات والخلافات بين نخبته السياسية والحاكمة وغياب التوافق منذ ثورة ديسمبر 2019، والإطاحة بنظام عمر البشير.

والكاتب الصحفي أحمد إمبابي، باحث متخصص في ملف السودان والسياسة الأفريقية، نشر له عدد من الأوراق البحثية في عدد من الإصدارات البحثية، وقام بتغطية استفتاء تقرير مصير جنوب السودان يناير 2011، وحاليا باحث ماجستير بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر، أن سلسلة "موعد مع المؤلف"، تشرف عليها د. خديجة عرفة، رئيس محور التواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهي سلسلة من الحلقات يقدمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع نخبة كبيرة وواسعة من الكتاب والمؤلفين في مختلف المجالات، وشارك فيها كبار الشخصيات المجتمعية، من بينهم الفنانة إسعاد يونس والدكتور زاهي حواس والدكتور وسيم السيسي والدكتور أحمد زايد والكاتب عمر طاهر.

لينك الحلقة:

https://www.youtube.com/watch?v=AzxfU8XUrDQ&t=2s

https://2u.pw/kRGgH7Q