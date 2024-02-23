عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تلميذ أزهري بمدينة حلايب يدعو للمسلمين بطريقة مؤثرة

تلميذ أزهري بمدينة
تلميذ "أزهري" بمدينة حلايب يدعو للمسلمين بطريقة مؤثرة

دعا التلميذ، حامد محمد طاهر، من معهد الحدربة، بمدينة حلايب، آخر نقطة فاصلة بين الحدود المصرية السودانية، بكلمات مؤثرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ودعا التلميذ الأزهري، أمام قيادات الأزهر الشريف، وتوجه إلى الله أن يرزق أهل مصر البركة وأن يرافقوا النبي في الجنة.

كانت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، قد استقبلت الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على رأس قافلة تعليمية دعوية، لمدن مثلث الجنوب "الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، والتي من المقرر أن تستمر أعمال القافلة التعليمية والدعوية حتى الخميس المقبل.

وواصل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأعضاء فريق قطاع المعاهد الازهرية، جولته التعليمية ومتابعة سير الدراسة بمعاهد مثلث حلايب، وشلاتين، التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

وتوجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمعاهد حلايب، وأبو رماد، وكذلك متابعة معهد رأس حدربه، وهي آخر منطقة حدودية مصرية مع حدود السودان.

رافق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أثناء جولته، الشيخ ابو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم، والشيخ سعد الشيخي، مدير العلوم الشرعية والعربية بمنطقة البحر الاحمر الأزهرية، وفايز نصر الدين محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ فراج السنوسي، مدير إدارة حلايب التعليمية الازهرية.

وعلى هامش المتابعة التقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع عابدين سعيد، رئيس مجلس مدينة حلايب، وكذلك شيخ قبيلة الانقلولاب الشيخ محمد شريف بحلايب.

الحدربة حلايب الأزهر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

ترشيحاتنا

مخطط متكامل.. رئيس الوزراء يشرح أهمية وفائدة مشروع رأس الحكمة

مدبولي : صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

رئيس القومي لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء مأساة الفلسطينيين

رئيس الوزراء : إنشاء مطار دولي جنوب مدينة الحكمة الجديدة

مصر والإمارات .. بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء

جيلي اوكافانجو 2024 سيارة عائلية وبسعر جديد.. اعرف المواصفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على حلم هاني الناظر قبل وفاته وسعر فستان يسرا الذهبي يثير ضجة

الكيلو بـ 4 جنيه.. طريقة عمل مخلل اللفت باللون الأحمر

بعد إنفصاله عن زوجته.. صور رومانسية تجمع أحمد حاتم وجايدا الديب.. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان مطاوع

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ