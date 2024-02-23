تلميذ "أزهري" بمدينة حلايب يدعو للمسلمين بطريقة مؤثرة

دعا التلميذ، حامد محمد طاهر، من معهد الحدربة، بمدينة حلايب، آخر نقطة فاصلة بين الحدود المصرية السودانية، بكلمات مؤثرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ودعا التلميذ الأزهري، أمام قيادات الأزهر الشريف، وتوجه إلى الله أن يرزق أهل مصر البركة وأن يرافقوا النبي في الجنة.

كانت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، قد استقبلت الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على رأس قافلة تعليمية دعوية، لمدن مثلث الجنوب "الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، والتي من المقرر أن تستمر أعمال القافلة التعليمية والدعوية حتى الخميس المقبل.

وواصل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأعضاء فريق قطاع المعاهد الازهرية، جولته التعليمية ومتابعة سير الدراسة بمعاهد مثلث حلايب، وشلاتين، التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

وتوجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمعاهد حلايب، وأبو رماد، وكذلك متابعة معهد رأس حدربه، وهي آخر منطقة حدودية مصرية مع حدود السودان.

رافق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أثناء جولته، الشيخ ابو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم، والشيخ سعد الشيخي، مدير العلوم الشرعية والعربية بمنطقة البحر الاحمر الأزهرية، وفايز نصر الدين محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ فراج السنوسي، مدير إدارة حلايب التعليمية الازهرية.

وعلى هامش المتابعة التقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع عابدين سعيد، رئيس مجلس مدينة حلايب، وكذلك شيخ قبيلة الانقلولاب الشيخ محمد شريف بحلايب.