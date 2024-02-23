بدء المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء للإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية للاعلان عن تفاصيل صفقة شراكة استثمارية كبرى، مع الامارات بشأن الاستثمار في رأس الحكمة تحت عنوان مصر والامارات شراكة من اجل التنمية.

وحضر المؤتمر الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان واحمد عيسي وزير السياحة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الامارات لدي مصر والمستشار محمود فوزي مدير الحملة الانتخابية لرئيس السيسي وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وخالد البلشي نقيب الصحفيين ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وعدد من نواب البرلمان ، ورؤساء تحرير الصحف والشخصيات العامة

وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.