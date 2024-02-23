رئيس هيئة دعم فلسطين: على المجتمع الدولي التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن هناك مذبحة ترتكب بحق الفلسطينيين الآن، وهي غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، هذه المذبحة خلفت حتى الآن ما يزيد عن 30 ألف شهيد و8000 مفقود وأكثر من 70 ألف جريح و2 مليون من النازحين يعانون فصول مجاعة إنسانية غير مسبوقة وجوع حاد يهلك السكان المدنيين بجانب الترويع والخوف واستمرار المجازر بحق المدنيين.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل ذلك يتم على مرئى ومسمع العالم دون أن يوقف هذه المجازر والجرائم، وأكبر جريمة إبادة جماعية، لافتا إلى أن اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة الجماعية ومنعها، جاءت على إثر المذبحة التي وقعت في القرن العشرين التي تسببت بها أوروبا خاصة النازية، والتي ليس للفلسطينيين أو العرب ضلعا فيها.

وتابع: "اليوم يدفع الفلسطينيون منذ 76 عاما ثمن هذه السياسات الاستعمارية والمجازر المرتكبة في التاريخ، وللأسف العالم يغض النظر عن هذه الجرائم بحق الفلسطينيين وما تفعله دولة الاحتلال منذ احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، وعلى العالم وقف هذه المجازر في غزة".

ولفت إلى أن مسار محكمة العدل الدولية مهم جدا في إطار القضية المقدمة من جنوب أفريقيا تجاه وقف جريمة الإبادة الجماعية، والتي قضت فيها المحكمة تدابير مؤكدة لضرورة حماية الفلسطينيين من القتل والتهجير وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

