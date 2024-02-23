منتخب مصر يصطدم بنيوزيلندا وتونس بكرواتيا ببطولة الإمارات الودية

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، تلقيه إخطارا رسميا من الشركة المنظمة للبطولة الودية التي ستقام في الإمارات خلال الشهر المقبل بتفاصيل المشاركة.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن منتخب مصر سيلعب ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس المقبل، بينما يلعب منتخب تونس ضد كرواتيا.

وأكد أن لوائح البطولة تنص علي مواجهة الفائز من كل مباراة، واللعب على تحديد المركز الأول والثاني يوم 26 مارس، بينما يلعب الخاسران يوم 25 من نفس الشهر لتحديد صاحب المرتبة الثالثة.

ويحصل الفائز بلقب البطولة الودية على 300 ألف دولار، فيما يحصد الوصيف، 200 ألف دولار.

أما صاحب المركز الثالث، يحصل على 100 ألف دولار، ولن يحصل صاحب المركز الرابع على مكافآت مالية.