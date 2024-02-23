محكمة دنماركية تحكم على مؤثر مشهور لتأييده لفلسطين على وسائل التواصل

أصدرت المحكمة الدنماركية حكمًا في قضية تتعلق بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، حُكم على مؤثر يبلغ من العمر 26 عامًا، ولم يتم الكشف عن هويته بعد، بسبب مواد نشرها على تطبيق سناب شات، والتي وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 80 ألف. وأدانت المحكمة الرجل بتهمة التعبير عن تأييده لطوفان الأقصي.

وفقا لما نشرته الجارديان، فرضت محكمة مدينة كوبنهاجن فترة اختبار مدتها أربعة أشهر على المؤثر، إلى جانب 100 ساعة من خدمة المجتمع، واستند الحكم إلى الأدلة المقدمة إلى المحكمة، أبرزها مقطع فيديو يظهر فيه المتهم وهو يرقص على أنغام الموسيقى ويدلي بأقوال تؤيد طوفان الأقصي.

وشددت المحكمة على أن الأقوال المعنية، على الرغم من أنها لم تذكر إسرائيل أو حماس بشكل مباشر، كانت مرتبطة بشكل لا لبس فيه بالأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.

وتعزز هذا الاستنتاج باعتراف المدعى عليه بأنه علم بالهجوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع له لمشاركة المحتوى على سناب شات.

ودافع المتهم عن أفعاله، وادعى أن منشوراته خلال تلك الفترة كانت مخصصة فقط للسخرية والفكاهة، وليس لها أي دوافع سياسية.

يمثل هذا الحكم سابقة مهمة في الإجراءات القانونية الدنماركية، مما يؤكد المسؤولية التي يتحملها الأفراد بسبب تعبيراتهم عبر الإنترنت، حتى في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والهجاء.