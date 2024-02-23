الأمين العام للمهندسين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

شارك المهندس محمود عرفات– أمين عام نقابة المهندسين في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتي تُعقد الآن باستاد القاهرة، وقد أدلى بصوته في اللجنة رقم (54) هندسة كيميائية ونووية.

وعقب الإدلاء بصوته، تفقد "عرفات" سير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والاطمئنان على سير العملية التنظيمية للانتخابات وتذليل أي عقبات.

وأشاد"عرفات" بالشكل التنظيمي الذي تتم به الانتخابات، وبالتزام المهندسين بالضوابط التنظيمية الخاصة بسير العملية الانتخابية، وهو ما يعكس الوجه الحضاري للمهندسين، وحرصهم على المشاركة الإيجابية في المشهد الانتخابي.

وأكد الأمين العام لنقابة المهندسين، انتظام عمل اللجان في كافة النقابات الفرعية، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، للوقوف على كافة المستجدات للتعامل الفوري مع أى معوقات وتذليل أي عقبات.