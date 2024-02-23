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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا.. إقليم أوروميا يعترف بمصرع 4 كهنة من كنيسة التوحيد

صدى البلد

أكد مكتب السلام والأمن الإقليمي لولاية أوروميا الإثيوبية مقتل أربعة كهنة من كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية (EOTC) هذا الأسبوع الذين كانوا يخدمون دير زيكالا أبو جبر منفيس كيدوس التاريخي.

وأعلنت EOTC أن الكهنة الأربعة قتلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال هجوم على الدير الواقع في منطقة شيوا الشرقية بمنطقة أوروميا، على بعد 30 كم جنوب غرب مدينة بيشوفتو، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

واتهمت الكنيسة، في بيان لها، أمس الخميس 22 فبراير، "مسلحين" بمداهمة الدير يوم الثلاثاء 20 فبراير، وخطفوا الكهنة.

وبحسب البيان، أبلغت أبرشية شيوا الشرقية الكنيسة في وقت لاحق أن أربعة كهنة - أباتكل مريم أسرات، وأبا كيدان مريم تيلاهون، وأبا جبري مريم أبيبي، وهيلي مريم ولدسنبيت - قتلوا بعد اختطافهم.

وقالت الكنيسة إن كيدان مريم جبرسنبات نجا لكنه أصيب في الهجوم.

وفي بيان صدر مؤخرا، أكد مكتب السلام والأمن الإقليمي في أوروميا حادثة القتل وألقى باللوم على الجناة المشتبه بهم باعتبارهم أعضاء في جبهة تحرير أورومو "شين".

وقال المكتب: "في أعقاب مقتل آباء الكنيسة على يد مسلحي شين، يتم اتخاذ الإجراء بناءً على اقتراحات مقدمة إلى الشرطة".

ولاية أوروميا الإثيوبية كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية دير زيكالا

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