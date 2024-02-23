وليد الفراج يفتح النار علي رضا عبد العال: طريقتك مش هتجيب نتيجة

هاجم الإعلامي السعودي وليد الفراج نجم الكرة المصرية السابق رضا عبد العال بعد الانتقادات التي وجهها عبد العال للدوري السعودي واصفا إياه بأنه دوري المبطلين.

قال وليد الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس":"الكابتن رضا عبد العال زعلان.. لا دعوات للمناسبات الرياضية السعودية ولا حتى محلل في قنواتها وبرامجها".

أتم وليد الفراج:" الراجل مقموص شوية بس فاته إن هذه الطريقة مش هتجيب نتيجة صدقني".

كان رضا عبد العال قد قال في تصريحات تلفزيونية أن الدوري السعودي هو دوري المبطلين، وعانت الفرق السعودية أمام الزمالك مثل تعادل النصر في اللحظات الأخيرة مع الفرس الأبيض وفوز الزمالك على أهلي جدة بثلاثية مؤخرا.



