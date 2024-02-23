قبل مواجهة أبو سليم الليبي.. خبر سار لجماهير الزمالك

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في جزء من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك: "شارك أحمد فتوح في جزء من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم مع الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبوسليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.