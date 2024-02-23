البنتاجون تحث الكونجرس على اتخاذ إجراء سريع بشأن حزمة المساعدات لأوكرانيا

في بيان صدر اليوم، دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الكونجرس إلى الموافقة بسرعة على حزمة المساعدات لأوكرانيا، مشددًا على الحاجة الملحة لدعم الدولة التي مزقتها الحرب وهي تواجه التحديات المستمرة. ويأتي هذا النداء وسط تصاعد التوترات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، حيث أكد أوستن على مرونة أوكرانيا في مواجهة العدوان.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أشاد أوستن بتحدي أوكرانيا الثابت ضد عدوان بوتين وسلط الضوء على فشل قوات الكرملين في تحقيق أهدافها، بما في ذلك الإطاحة بالحكومة الأوكرانية المنتخبة ديمقراطيا. وأشار إلى المكاسب الإقليمية الكبيرة التي حققتها أوكرانيا منذ عام 2022 وشدد على الخسائر التي لحقت بروسيا، بما في ذلك الخسائر الكبيرة والانتكاسات في جهود التحديث العسكري.

ومع ذلك، حذر أوستن من أن أوكرانيا لا تزال تواجه تحديات هائلة وحث الكونجرس على تسريع إقرار قانون الأمن القومي الإضافي لتعزيز الدفاعات الأوكرانية. وشدد على أهمية إرسال رسالة واضحة عن التزام أمريكا الثابت بحرية أوكرانيا وسط الأعمال العدائية المستمرة.

علاوة على ذلك، أكد أوستن التزام البيت الأبيض بالشفافية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، مؤكدا على التهديد المباشر الذي يشكله عدوان الكرملين على الأمن الأوروبي والعالمي. وحذر من التهاون في مواجهة الأنظمة الاستبدادية، مشددا على ضرورة الدفاع عن الديمقراطية ضد التهديدات الزاحفة.

ويؤكد بيان الوزير أوستن على خطورة الوضع في أوكرانيا والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم سيادة البلاد واستقرارها.