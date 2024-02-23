بعد شكوى جوميز.. الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أعمال الصيانة بملعب حلمي زامورا

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن ، لسرعة إنهاء أعمال الصيانة التي تتم حالياً بملعب حلمى زامورا بمقر النادى بميت عقبة ، لعودة التدريبات عليه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

ونشر الاعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك صورة وكتب "اعمال الصيانة مستمرة داخل ملعب نادي الزمالك 🏹"

وقرر مجلس إدارة الزمالك عمل الصيانة بملعب حلمى زامورا، وترميم نجيلة الاستاد التى تعرضت للتلف بسبب إقامة خيمة الانتخابات عليها خلال شهر أكتوبر الماضى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبوسليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.