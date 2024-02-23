مواجهة مازيمبي.. كيف يتعامل بيراميدز مع الظروف الصعبة والنجيل الصناعي؟

كشف الدكتور عبد الرحمن سعيد طبيب التغذية في جهاز نادي بيراميدز، عن برنامج غذائي متكامل يتم العمل بناء عليه، للتعامل بشكل مثالي مع أرضية ملعب استاد مازيمبي ذات النجيل الصناعي، والذي يواجهه بيراميدز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب بيراميدز أن التركيز الأكبر في برنامج النغذية منصب على السوائل والأملاح والتي يحصل اللاعبون على كميات كبيرة منها، خاصة وأن الفريق سيلعب على أرضية "ترتان" النجيل الصناعي وبالتالي تزيد درجات الحرارة في أحذية اللاعبين وهنا تزيد درجات الحرارة بصورة أكبر من الطبيعي ويتم العمل على تأمين فقد اللاعبين لكميات كبيرة من المياه ضمن هذا البرنامج، مشددا على أنه يأمل استقرار درجات الحرارة والرطوبة خلال وقت المباراة حتى لا تزيد من صعوبات تعامل اللاعبين مع الأرضية الترتان.

وأكد أنه من ضمن البرنامج حصول اللاعبين على كميات مياه تترواح بين ٦ إلى ٨ لترات يوميا والنسبة الأكبر منها تكون وقت التدريبات والمباريات لتعويض فقدان المياه في الجسم والتي تزيد مع الأرضية النجيل الصناعي، بخلاف المشروبات التعويضية والبروتين والمشروبات التي تحتوي الكافيين مع مراعاة كافة معايير المنشطات.

وأوضح أن برنامج يوم المباراة يتضمن حصول اللاعبين على نشويات سريعة الهضم والامتصاص مثل البطاطا الحلوة والبطاطس وتقليل المأكولات التي يكون الدسم فيها كبيرا والحصول على كمية مناسبة من الفراخ والأسماك مع مراعاة البرنامج الغذائي الموضوع لكل لاعب والذي يتم الالتزام به بشكل صارم.