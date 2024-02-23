المغرب: يجب تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض

جددت المملكة المغربية، تأكيد عزمها على “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي لمدينة القدس، والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام، واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية”.

جاء ذلك في كلمة المغرب أمام محكمة العدل الدولية؛ حيث أكدت التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، الذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ حل الدولتين «دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية، ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية».

وشددت المغرب على تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض، في احترام للإطار التفاوضي للأمم المتحدة، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تظل حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط”.