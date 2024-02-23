سيارة كهربية .. مشروع طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

ناقش طلاب البرامج التكنولوجية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان(برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين وبرنامج تكنولوجيا الميكاترونيك) بالكلية اول مناقشة لمشاريع البرامج التكنولوجية، حيث تم مناقشة مشروع تصميم نموذج سيارة كهربية (demo kit) 100% وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

يهدف المشروع الي تشجيع الابتكار والتعليم العملي للطلاب، واستخدام منهجية الهندسة ومبادئ الابتكار والاستدامة لتحديد المتطلبات والمواصفات ومعايير مناسبة لتنفيذ مشروع عملي ومفيد و تدريب الطلاب علي الأداء الفعال والتفكير بشكل مستقل والعمل بشكل تعاوني في بيئة فريق في عضوية أو دور قيادي، والمشاركة بنشاط في التطويرالمجتمعي .

المشروع متميز جدا حيث يتبع سياسة الدولة للتحول الي طاقة نظيفة والتقليل من الاضرار الذي يتسبب فيها عادم السيارات ويعتبر المشروع اول مشروع تتم مناقشته للبرامج التكنولوجية بالكلية للفرقة الرابعة ويتكون الفريق من 14 طالب تكنولوجيا سيارات هجين و طالبين تكنولوجيا الميكاترونيكس .

حقق الطلاب نتائج واعدة، حيث أظهر النموذج القدرة للتحرك بسرعة واستقرار وأمان واستهلاك منخفض للطاقة وعدم التلوث البيئي. وأن النموذج هو نموذج ناجح لسيارة كهربائية صغيرة بتصنيع محلي ويمكن تطويره وتحسينه مستقبلا ليصبح منتجا قابلا للتسويق.

وعلي صعيد آخر شكر الطلاب جامعة أكسفورد بروكس وجامعة حلوان على دعمهما المالي والمعنوي والإرشادي، وتتشكل لجنة مناقشة المشروع من الدكتور أحمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بالكلية، و الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات.

سيارة كهربية (demo kit) 100%....مشروع طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (2)

سيارة كهربية (demo kit) 100%....مشروع طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (3)

سيارة كهربية (demo kit) 100%....مشروع طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (4)

سيارة كهربية (demo kit) 100%....مشروع طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (5)

سيارة كهربية (demo kit) 100%....مشروع طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (6)