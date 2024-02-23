عاهل الأردن للسيسي: يجب دوام التنسيق الوثيق بين بلدينا لحماية المدنيين بغزة

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

وبحسب هلا اخبار الأردنية؛ فقد أكد العاهل الأردني ضرورة دوام التنسيق الوثيق بين البلدين في ظل ما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة جراء تفاقم الوضع الإنساني المأساوي، نتيجة نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.

كما تم التأكيد على أهمية تكثيف العمل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها بشكل كاف.

وشدد الزعيمان على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية في غزة والتحذير من تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل.

وأكدا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين