متفائل وسعيد.. أول تعليق من المستشار محمود فوزي على صفقة رأس الحكمة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ورئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "تشرفت اليوم بحضور مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بشراكة مصرية إماراتية بإجمالي استثمارات اجنبية مباشرة تعادل 35 مليار دولار".

وأضاف المستشار فوزي: سعيد بأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيكون مشروعا متكاملا يضم تجمعات سكنية وأنشطة تعليمية وترفيهية وفندقية وصناعية ومارينا يخوت ومطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، كما صرح بذلك رئيس مجلس الوزراء.

وشدد فوزي: لا شك أن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدار شهرين ستستفيد منها المصانع المصرية والعمالة المصرية وستخلق مئات الالاف من الوظائف وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

واختتم المستشار فوزي قائلا: متفائل من نتائج هذا العقد الضخم، وأثق في كفاءة وكفاية زملائي ممن اشتركوا في صياغة العقود وأتمنى الخير لبلادنا إن شاء الله.