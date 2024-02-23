سوريا تطالب بمحاكمة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية

أكد المبعوث السوري إلى لاهاي، عمار العرسان، أن الممارسات التي ترتكبها "إسرائيل" واضحة جدا، وتعكس فشل المجتمع الدولي في منع جرائمها.

وقال العرسان، في كلمته: “سوريا تعتبر أنه من الضروري جدا محاكمة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية”.

وأضاف العرسان: “نقف هنا؛ لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب، ولضمان حق تقرير المصير، أحد الحقوق الأساسية التي تنص عليها القوانين”.

ونوه المبعوث السوري إلى لاهاي، عمار العرسان، بأنه “على إسرائيل أن تضع حدا لاحتلالها الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية”.