من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الشلاتين

أصيب 6 أشخاص جميعهم في العقد الثاني من العمر، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع بطريق مرسى علم الشلاتين.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، تم نقلهم إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.