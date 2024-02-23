رسميًا .. الإمارات خارج القائمة الرمادية لـ مجموعة فاتف



اعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية» للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية؛ فأن ذلك يأتي في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي.

وأشارت التعليقات اللاحقة على خطة لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.

وتم إعلان خروج الإمارات من القائمة، الجمعة، في اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس.

وفرضت الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق.

ونفذت وزارة الاقتصاد وحدها 3173 جولة تفتيشية بين يناير وأكتوبر، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.

