الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 16 فبراير إلى 22 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 16 فبراير :

- وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في رعاية ماراثون "من مصر إلى غزة" الخيري تحت عنوان "تضامنا مع أهلنا في غزة" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالشراكة مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وبحضور وزيري البيئة والشباب.

- استكمالا للجهود الاغاثية بقطاع، متطوعو الهلال الأحمر المصري يعملون على قدم وساق بمركز الإمداد الغذائي لتكثيف تجهيزات السلال الغذائية استعدادا لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين مراكز الخدمات اللوجيستية وقطاع غزة.

- استمرار القوافل الطبية والتوعية بعنوان "أطفال اصحاء بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ومؤسسة إبراهيم بدران، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة لابناء مؤسسات دور رعاية الايتام.

السبت 17 فبراير :

- القباج تشارك في حفل توزيع جائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري لتكريم المؤسسات والجمعيات الأهلية الفائزة لعام 2024 تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة".

- التضامن الاجتماعي تسلم 5 سيارات نقل المياه لشمال سيناء وسيارتين لجنوب سيناء، لتيسير توصيل المياه للتجمعات البدوية في نطاق الظهير الصحراوي، بتكلفة 42 مليون جنيه.

- بنك ناصر الاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة لرعاية مشروعات تخرج طلاب للعام الجامعي 2023-2024، تطبيقا لدور البنك في المسئولية المجتمعية، وأهمية الرسائل الإعلامية في التنمية.

الأحد 18 فبراير :

- السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد زيارتها بصحبة وفد من أعضاء المجلس، لأحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تشيد بجهود الصندوق وتؤكد أن جهوده رائدة على مستوى الدول في العلاج والتأهيل.

- في إطار اهتمام التضامن الاجتماعي ببرامج التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية، القباج تشهد توقيع 9 اتفاقيات تعاون مع منظمات أهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

الاثنين 19 فبراير :

- وزيرة التضامن الاجتماعى تزور محافظة أسيوط وتتفقد إنجازات منظمات المجتمع المدني في محافظتي أسيوط وسوهاج في مجالات المساواة بين الجنسين، والصحة الإنجابية، وتأهيل ذوي الإعاقة، والمشاركة المجتمعية ضمن مشروع " تكافؤ الفرص" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

- وتتعاون مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تمويل مشروعات تمكين قتصادي بقيمة 50 مليون جنيه، وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة بإجمالي 20 مليون جنيه، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات بقيمة 10 مليون جنيه.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزير التنمية الدولية الكندي وتستعرض جهود الدولة المصرية والدور المحوري للهلال الأحمر المصري فى الاستجابة لأزمة قطاع غزة.

- وزارة التضامن الاجتماعي من خلال عيادات "اسبقي بخطوة" بالقليوبية للصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، تقدم خدمات لإجمالي 290 سيدة في أولى أيامها بالشراكة مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم.

وزارة التضامن الاجتماعي تصل بحملة 1000 كيلو متر "إسبقى بخطوة" إلى القليوبية لفتح عيادات صحة انجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وتقدم خدمات لإجمالي 290 سيدة في أولى أيامها بالشراكة مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم.

الثلاثاء 20 فبراير:

- التضامن الاجتماعى توقع عقد اسناد مع "مؤسسة الوداد الخيرية" لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطنى بمحافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الرعاية البديلة بمحافظات وجه بحرى وإقليم القناة ومرسى مطروح.

- للأسبوع الرابع على التوالي، فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي يواصل حملاته إزاء موجه البرد، ويتعامل مع 3062 حالةا للكبار والصغار بلا ماوى على المستوى المركزى ومحافظات الجمهورية.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يطلق فعاليات الدورة المتخصصة في العلوم الطبية الشرعية والأدلة الجنائية لضباط الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بالسعودية، خلال الفترة من 11 فبراير إلى 9 مايو تأكيدا على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية.

- القيادة العامة لشرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المخدرات وتصف تجربة الصندوق بأنها تجربة تجربة ملهمة على الصعيدين العربي والعالمي.

الأربعاء 21 فبراير :

- جامعة الدول العربية تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي في اليوم العربي للاستدامة تقديراً لجهودها في برامج التنمية المستدامة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية، ورئاستها للدورة 43 من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية مودة يبدء في تنفبذ سلسلة تدريبات بالتعاون مع برنامج اسرة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وتدريب 336 شاب وفتاة على مستوى 4 محافظات.

- برنامج تكافل وكرامة يدرس إضافة 40 ألف أسرة بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 300 مليون جنيه سنوياً، ويكثف جهود تنقية البيانات للتحقق من استهداف الأسر الأولى بالرعاية.



الخميس 22 فبراير:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بالشراكة مع بنك إسكندرية ومؤسسة ساويرس وبحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن تقدم 598 مرشحًا لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ-2024م.. وبدء الاختبارات التحريرية الإلكترونية.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر وجامعة عين شمس يتعاونان لتقديم خدمات متكاملة وتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية ومساعدات مالية لأهالى حلايب وشلاتين في اطار دعم الاسر الأولى بالرعاية.

- حملة هنوصلك تواصل فعاليتها على مستوى المحافظات بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى، لتصل إلى 1217 حملة في 907 قرية في 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تاهيل متنقل.

- الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية الاجتماعية تشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالاجتماع الأول لفريق عمل مجموعة العشرين لانشاء تحالف عالمى ضد الجوع والفقر.

- انطلاق القافلة السادسة لبرنامج بالوعى مصر بتتغير للافضل ببدائل العشوائيات بمنطقة ارض الخيالة، والقاقلة تتضمن عددا من الأنشطة الطبية والاجتماعية والتنموية لاهالى المنطقة.

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