تعليق مفاجئ من كلوب على قرعة الدوري الأوروبي

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي ومواجهة فريقه لفريق سبارتا براج.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أهمية الاستعداد لهذه المرحلة واحترام قدرة خصمهم.

كلوب أكد أهمية التركيز في كل مباراة وختم بالتأكيد على الاستعداد لمواجهة مثيرة في الدوري الأوروبي، مرددا،:" يجب أن نكون مستعدين ليس لدينا الوقت الكافي وسبارتا براج فريق قوي.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوربي «يوروبالييج»، عن وقوع فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في مواجهة صعبة ضد فريق سبارتا براغ التشيكي.

وتقام مباريات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي الذهاب 7 مارس 2024، أما الإياب: 14 مارس 2024، وستقام قرعة ربع النهائي للمسابقة يوم 15 مارس المقبل، فيما يقام النهائي للنسخة الحالية في 22 مايو المقبل على ملعب دوبلين أرينا في أيرلندا.