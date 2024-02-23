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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرار مهم من وزير التموين بشأن تخزين وتداول السلع الغذائية.. مستند

صدى البلد

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 6 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية؛ لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية وفترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وجاء في قرار الوزارة- الذي حصل «صدى البلد» على نسخة منه-: «بعد الاطلاع على عدد من القرارات التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية».

وأضاف القرار: «اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا، وسيتم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد عن المدد المحددة على النحو التالي:

-(السكر/ الألبان/ الجبن/ المكرونة) 3 أشهر.

-(الزيوت) 6 أشهر.

- (الفول/ العدس/ الأرز) حتى شهرين.

وتتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارًا من اليوم.

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