خبير: الاستثمار برأس الحكمة يزيد من ثقة العالم في الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المشروع الاستثماري الذي أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء عبارة عن شراكة مصرية إماراتية، توفر ربح أولى 150 مليار دولار.

وتابع مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، أن المشروع سيوفر ضخ مالي داخل الجهاز المصرفي، ويزيد من نسب التشغيل وفرص العمل.

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وأردف، أن هذا الاستثمار سيزيد من ثقة العالم في ضخ استثمارات استراتيجية في مصر، والمستثمر الإماراتي يعلم أن لديه الإمكانية لكي يسترد فلوسه بالكامل بأرباحها على مدار استثمار يستمر 40 عاما.