رسالة مهمة من بشار الأسد إلى الرئيس الروسي

بعث الرئيس السوري بشار الأسد برسالة تهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد "حماة الوطن" الروسي.

وقال الرئيس الأسد لنظيره الروسي: أنقل من خلالكم تهانيّ للمؤسسة العسكرية الروسية الباسلة التي تُظهر كفاءة وفعالية عاليتين في الدفاع عن أراضي روسيا وحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف الأسد: أشيد ببطولات القوات المسلحة الروسية وشجاعاتهم في الحرب المشتركة التي تخوضها ضد الإرهاب على الأراضي السورية.

وأكد الأسد ان الإنجازات الكبيرة التي حققت على الأرض إحدى أوجه التعاون الفعال الذي يربط المؤسسة العسكرية في البلدين.