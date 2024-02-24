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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«إسكان النواب»: مشروع رأس الحكمة نقلة غير مسبوقة للاقتصاد ويخفض سعر الدولار

صدى البلد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن مشروع  رأس الحكمة، يُعد المشروع الاستثماري الاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر، ويسهم في تحفيز المستثمرين على العمل في مصر، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وخفض سعر الدولار مما ينعكس على خفض الأسعار، وتوفير فرص العمل.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المشروع يهدف لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل  تنمية مطروح والسلوم والعلمين، ويدعم وجود مدينة عالمية على أرض مصرية.

وأشار إلى أن المشروع يعزز القطاع السياحي في مصر، ويعكس نجاح المطورين العقاريين في عملية الاستثمار، من خلال مدن جديدة ذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب المصري، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي وتحسن من الأوضاع الاقتصادية المصرية.

ونوه بأن الصفقة تعكس أيضًا الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدولة المصرية، سواء من ناحية الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، أو من ناحية البنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية الملائمة، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة يساعد على زيادة التدفق السياحي، بجانب زيادة النقد الأجنبي.

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