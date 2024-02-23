رد فعل مفاجئ من إبراهيم سعيد بعد فوز الأهلى على ميدياما

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مبروك لجماهير الاهلي الفوز والصدارة والصعود مصطفي شوبير الموهوب امام عاشور وياسر ابراهيم نجوم المباراه وهما احد اسباب الفوز

وسام أبوعلي بدايه مبشرة بوجود مهاجم كبير الشوط التاني افضل".



وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، ويضع قدما في الدور ربع النهائي قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة بالقاهرة.