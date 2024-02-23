عم ربيع بائع البرتقال : محدش كلمني بخصوص الحج أو محل البقالة

قال عم ربيع حسن، بائع البرتقال الأشهر على السوشيال ميديا، إنه نشأ في مركز ببا ببني سويف وأن لديه ٦ أبناء.

وأضاف عم ربيع بائع البرتقال، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أن تراكم ديونه سبب خروجه من قريته بالصعيد والذهاب للبدرشين، قائلا: “أكره الكذب وتعرضت لمصاعب في الحياة، ولم يتواصل أحد معي بشأن الحج أو إنشاء محل بقالة كما وعدوني”.

وأوضح بائع البرتقال، أن رضا الله أحلى من الشهرة وأنه لم يتوقع هذا الانتشار للفيديو، معقبا: “أتمنى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا خاصة أننا أصبحنا نعاني من غياب الأخلاق".