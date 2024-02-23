يجذب 150 مليار دولار.. أبوظبي تكشف التوقعات الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة المصرية

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار (ADQ) عن خطط استثمارية طموحة تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار لمصر، مما يمثل علامة فارقة في التعاون الاقتصادي الثنائي. وتتضمن الخطة، وفقا لموقع آرابيان بيزنس، الحصول على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية التي تقع على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، مقابل 24 مليار دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل رأس الحكمة إلى مركز سياحي واستثماري رئيسي، مما يدعم القطاعين الاقتصادي والسياحي في مصر.

وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم شركة أبوظبي للاستثمار بتحويل 11 مليار دولار أمريكي من الودائع لدعم المشروعات الرئيسية في جميع أنحاء مصر، مما يساهم في النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة، مع التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتمتد رأس الحكمة على مساحة 170 مليون متر مربع، وستتطور إلى مدينة حديثة تضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية. وتعطي خطة التنمية الأولوية للبنية التحتية المستدامة والاتصال، والاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجية المتطورة لتعزيز جاذبيتها كوجهة مالية وسياحية دولية.

ويتماشى الاستثمار الاستراتيجي لـ شركة أبوظبي للاستثمار مع سجلها الحافل بتخطيط النمو الذكي ومشاريع البنية التحتية المهمة في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات المحلية والدولية، من المتوقع أن يجذب المشروع أكثر من 150 مليار دولار من الاستثمارات ويدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتوسع التجاري.

وأكد محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركة أبوظبي للاستثمار، التزام الشركة بتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. وسلط الضوء على الشراكات مع كيانات مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، مع التركيز على خلق القيمة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

ويؤكد تطوير رأس الحكمة على جاذبية مصر للمستثمرين والسياح العالميين، مما يجعلها وجهة رائدة في البحر الأبيض المتوسط. ومع التركيز على الاستدامة، يعطي المخطط الرئيسي الأولوية للحفاظ على النظام البيئي، مما يضمن أن تصبح رأس الحكمة مكانًا جذابًا للعيش والعمل والزيارة، مما يعزز مكانتها كوجهة مرموقة في شمال إفريقيا.