روسيا تعيد افتتاح سفارتها في طرابلس

أعادت روسيا افتتاح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد 7 أشهر من اعتماد المجلس الرئاسي أوراق السفير الروسي حيدر آغانين، وتخطط موسكو أيضا لافتتاح قنصلية عامة في بنغازي خلال العام الجاري.

وقال السفير الروسي حيدر آغانين، في كلمة له، بحسب وسائل إعلام ليبية: “نعتبر اليوم يوما مهما في العلاقة بين روسيا الاتحادية وليبيا، فالتعاون يدخل حقبة جديدة”.

وأشار آغانين، إلى أنه في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2025، ستحتفي السفارة الروسية بالذكرى الـ 70 للعلاقات الليبية الروسية.

وأكد أن الدبلوماسية، هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول؛ للوصول إلى استقرار وتفاهم مشترك”.

وأشار إلى أن السلام والتنمية، ليسا ،خيارا بل ضرورة مؤكدة، لافتا إلى أن السفارة مقبلة على افتتاح قنصلية عامة في مدينة بنغازي خلال هذا العام.