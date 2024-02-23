بعد مباراة ميدياما| طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتيّ ياسر إبراهيم وكريم وليد

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابات ياسر إبراهيم وكريم وليد ثنائي الفريق في المباراة التي أقيمت أمام ميدياما الغاني مساء اليوم باستاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد جاب الله أن ياسر إبراهيم شعر بآلام في العضلة الخلفية، موضحًا أنه سيخضع لفحص طبي للاطمئنان على درجة إصابته.

وأوضح جاب الله أن كريم وليد تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة، مؤكدًا خضوعه أيضًا لفحص طبي للاطمئنان عليه.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على ميدياما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.