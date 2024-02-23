تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز

أقيم اليوم بأحد الفنادق بمدينة لوبومباشي الكونغولية، الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي، غدا السبت، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد الاجتماع، الاتفاق على كل تفاصيل المباراة حيث تقرر أن يرتدي مازيمبي قميصه الأساسي الأسود في الأبيض بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز، الضيف، زيه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وجرى التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب استاد مازيمبي، قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير.

ومَثَّل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مترجم الفريق.