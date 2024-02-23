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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح: أي حكومة تشكل دون توافق مع منظمة التحرير «محكوم عليها بالفشل»

صدى البلد

أكدت حركة فتح أنه لا يمكن تشكيل حكومة فلسطينية بعيدا عن منظمة التحرير، مشيرة إلى سعي الحركة لتشكيل حكومة تكنوقراط؛ لإغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

ونقلت قناة العربية، عن حركة فتح،: “أي حكومة تشكل دون توافق مع منظمة التحرير محكوم عليها بالفشل”

وأضافت فتح: الأولوية الآن لإعادة الاعتبار للمسار السياسي وإعمار غزة.

وسبق أن دعا الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، منير الجاغوب الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني، دول العالم، إلى اتخاذ كافة الخطوات العملية والجادة لإيقاف الانتهاكات الصهيونية المتواصلة والممنهجة لأحكام القانون الدولي في فلسطين، بعد تقارير بتوجه الاحتلال لبناء 3300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال الجاغوب،  إن “الكيان الصهيوني وجه من خلال الإعلان عن عزمه إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة صفعة قوية للعالم أجمع الذي يدعم مبدأ حل الدولتين لإنهاء الحرب على غزة”.

وطالب بضرورة إقامة دولة فلسطينية من أجل إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإشاعة السلام فيه.

وحذر المتحدث باسم فتح من عواقب وخطورة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة على الجهود الرامية لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، منتقدا في الوقت نفسه صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاك الاحتلال للقرار الصادر من مجلس الأمن الخاص بإيقاف الاستيطان على كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجاغوب على إصرار الشعب الفلسطيني البقاء وتمسكه بأرضه مهما كانت التضحيات، مستنكرا في الوقت نفسه “ازدواجية المعايير في التعامل مع الحرب الصهيونية على غزة”.

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