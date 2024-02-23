بطائرة إخلاء.. السعودية تنقل أحد رعاياها من المغرب

نقلت طائرة إخلاء طبي سعودية، اليوم، مواطنا سعوديا تعرض لوعكة صحية في المغرب؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة وحرصها الدائم على المواطنين في الداخل والخارج.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد استدعت الحالة الصحية للمواطن إعادته إلى المملكة؛ لاستكمال علاجه، وجرى ذلك بالتنسيق مع سفارة المملكة في الرباط.

ووافق مجلس الشورى السعودي، في وقت سابق، على مشروع نظام الإخلاء الطبي، من 41 مادة، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية، وَفْق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية.